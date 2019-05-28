Дети. Праздник. Бадминтон
28.05.2019
Более 20 дошкольных учреждений города получат в подарок спортинвентарь от Федерации бадминтона Орловской области. Одними из первых, кто получил профессиональные ракетки для детей и пластиковые воланы стали воспитанники 81-ого Детского сада. Там, более 20 воспитанников на постоянной основе посещают спортивные занятия, а также участвуют в региональных чемпионатах и первенствах.
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