Дети. Праздник. Бадминтон

Более 20 дошкольных учреждений города получат в подарок спортинвентарь от Федерации бадминтона Орловской области. Одними из первых, кто получил профессиональные ракетки для детей и пластиковые воланы стали воспитанники 81-ого Детского сада. Там, более 20 воспитанников на постоянной основе посещают спортивные занятия, а также участвуют в региональных чемпионатах и первенствах.