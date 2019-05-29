Десятилетие Орловской страйкбольной ассоциации

«ОСА», то есть, Орловская страйкбольная ассоциация, по случаю своего десятилетия пригласила своих членов и сочувствующих в лес, что неподалёку от города, в Орловском районе. Дабы отметить юбилейную дату игрой под названием «Вспомнить всё». И посвящена игра была истории орловского страйкбола и тому, как становилась «ОСА».