Десятилетие Орловской страйкбольной ассоциации
29.05.2019
«ОСА», то есть, Орловская страйкбольная ассоциация, по случаю своего десятилетия пригласила своих членов и сочувствующих в лес, что неподалёку от города, в Орловском районе. Дабы отметить юбилейную дату игрой под названием «Вспомнить всё». И посвящена игра была истории орловского страйкбола и тому, как становилась «ОСА».
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