Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.05.2019 Среда 18:15
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Десятилетие Орловской страйкбольной ассоциации

Десятилетие Орловской страйкбольной ассоциации

Версия для печати

29.05.2019

«ОСА», то есть, Орловская страйкбольная ассоциация, по случаю своего десятилетия пригласила своих членов и сочувствующих в лес, что неподалёку от города, в Орловском районе. Дабы отметить юбилейную дату игрой под названием «Вспомнить всё». И посвящена игра была истории орловского страйкбола и тому, как становилась «ОСА».

Теги:ОрёлОрловская областьстрайкбол

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54927

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Соревнования по автокроссу
28.05.2019

Соревнования по автокроссу

Дети. Праздник. Бадминтон
28.05.2019

Дети. Праздник. Бадминтон

Спортивный праздник в деревне Вязки
28.05.2019

Спортивный праздник в деревне Вязки

Клуб дзюдо «Знамя» провёл турнир
27.05.2019

Клуб дзюдо «Знамя» провёл турнир

1
В Орле стартовало Первенство области по легкой атлетике
27.05.2019

В Орле стартовало Первенство области по легкой атлетике

$ USD64.9084(+0.37)30.05
€ EUR72.4118(+0.24)30.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online