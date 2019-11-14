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Рейд «Нетрезвый водитель»

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14.11.2019

5 экипажей ДПС выявляли нарушения правил дорожного движения на Наугорском шоссе. Рейд «Нетрезвый водитель» провели накануне вечером. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали как легковые автомобили, так и маршрутки.

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