Рейд «Нетрезвый водитель»
14.11.2019
5 экипажей ДПС выявляли нарушения правил дорожного движения на Наугорском шоссе. Рейд «Нетрезвый водитель» провели накануне вечером. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали как легковые автомобили, так и маршрутки.
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