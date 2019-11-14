Ленинская превратилась в проезжую часть

Правда, только на один вечер и только для одного автомобилиста. На видео попал «Фольсваген», водитель которого пренебрегая правилами, уверенно мчит со стороны Александровского моста по главной улице города. Она, напомним, является пешеходной. Нарушителю грозит штраф в размере 2-х тысяч рублей.