Ленинская превратилась в проезжую часть
14.11.2019
Правда, только на один вечер и только для одного автомобилиста. На видео попал «Фольсваген», водитель которого пренебрегая правилами, уверенно мчит со стороны Александровского моста по главной улице города. Она, напомним, является пешеходной. Нарушителю грозит штраф в размере 2-х тысяч рублей.
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