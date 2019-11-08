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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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Карантин по АЧС

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08.11.2019

Безопасная для человека, но способная в короткое время уничтожить все поголовье. Первый в этом году эпизоотический очаг африканской чумы свиней зарегистрирован в Орловской области. Заболевание удалось выявить благодаря пробам, взятым у застреленного дикого кабана. В ряде населенных пунктов Корсаковского района установлен карантин.

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