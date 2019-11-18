ДТП с экипажем ДПС

В Орле легковушка протаранила экипаж ДПС. Необычная авария произошла в районе Ботаники поздним вечером 15 ноября. На кадрах с видеорегистратора заметно — «девятка» выписывает пируэты, идет на обгон и в конце концов врезается в служебный автомобиль дорожных полицейских.