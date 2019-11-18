Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.11.2019 Понедельник 18:07
  1. Главная
  2. Новости
  3. Проиcшествия
  4. ДТП с экипажем ДПС

ДТП с экипажем ДПС

Версия для печати

18.11.2019

В Орле легковушка протаранила экипаж ДПС. Необычная авария произошла в районе Ботаники поздним вечером 15 ноября. На кадрах с видеорегистратора заметно — «девятка» выписывает пируэты, идет на обгон и в конце концов врезается в служебный автомобиль дорожных полицейских.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58482

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Рейд «Нетрезвый водитель»
14.11.2019

Рейд «Нетрезвый водитель»

Ленинская превратилась в проезжую часть
14.11.2019

Ленинская превратилась в проезжую часть

Пожар на улице Прядильной
13.11.2019

Пожар на улице Прядильной

Карантин по АЧС
08.11.2019

Карантин по АЧС

Смертельное ДТП
06.11.2019

Смертельное ДТП

$ USD63.7542(-0.13)19.11
€ EUR70.5313(+0.12)19.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online