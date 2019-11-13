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«За вклад в развитие потребительской кооперации»

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13.11.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени

Награду главе региона вручили сегодня по поручению председателя Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова.

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