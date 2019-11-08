Парад в честь дня Октябрьской революции
08.11.2019
В 1917 году рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов. 102 года спустя в Орле по Ленинской улице прошел парад в честь дня Октябрьской революции — прямиком до центральной площади под громкие требования из мегафона.
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