В 1917 году рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов. 102 года спустя в Орле по Ленинской улице прошел парад в честь дня Октябрьской революции — прямиком до центральной площади под громкие требования из мегафона.