Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2019 Пятница 22:47
  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Парад в честь дня Октябрьской революции

Парад в честь дня Октябрьской революции

Версия для печати

08.11.2019

В 1917 году рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов. 102 года спустя в Орле по Ленинской улице прошел парад в честь дня Октябрьской революции — прямиком до центральной площади под громкие требования из мегафона.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58278

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Инвестиционное послание
06.11.2019

Инвестиционное послание

Леонид Музалевский ответил своим оппонентам
11.06.2019

Леонид Музалевский ответил своим оппонентам

Орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от "Единой России"
27.05.2019

Орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от "Единой России"

Орловские коммунисты провели митинги
25.03.2019

Орловские коммунисты провели митинги

Президент России обратился с посланием к Федеральному собранию
20.02.2019

Президент России обратился с посланием к Федеральному собранию

$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online