Орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от "Единой России"
27.05.2019
В воскресенье орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от «Единой России» путем народного голосования. Напомним, изначально о своем желании баллотироваться заявили 7 человек.
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