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Орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от "Единой России"

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27.05.2019

В воскресенье орловчане выбирали кандидата в депутаты Государственной Думы от «Единой России» путем народного голосования. Напомним, изначально о своем желании баллотироваться заявили 7 человек.

Теги:ОрёлОрловская областьЕдиная Россия партия

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