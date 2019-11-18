Стали известны победители второго регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». Он начался 8 июля и финишировал 15 ноября. Главная задача конкурса — выявление сильных управленцев, поиск талантов и создание системы возможностей для любого молодого человека. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.