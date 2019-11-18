Молодые кадры Орловщины
18.11.2019
Стали известны победители второго регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». Он начался 8 июля и финишировал 15 ноября. Главная задача конкурса — выявление сильных управленцев, поиск талантов и создание системы возможностей для любого молодого человека. Мероприятие проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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