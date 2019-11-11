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Малоархангельским депутатам в воскресенье пришлось выйти на работу

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11.11.2019

Поводом стала внеочередная сессия районного Совета. На заседание пригласили и губернатора Андрея Клычкова. Единственный вопрос повестки дня — назначение временно исполняющего обязанности главы района. Прежний — Юрий Маслов — подал заявление об отставке по собственному желанию.

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