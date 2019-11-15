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Орел15.11.2019 Пятница 18:09
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Личный прием граждан

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15.11.2019

Губернатор провел очередную встречу с жителями в приемной Президента России в Орловской области.
За содействием к главе региона обратились жители Орла, Мценска, Новодеревеньковского и Ливенского районов. Посетители озвучили проблемы личного и общественного характера. Среди них ремонт дорог и тротуаров, жилищный вопрос и ряд других. По итогам приема губернатор дал необходимые поручения членам правительства и главам районов.

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