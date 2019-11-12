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Орел12.11.2019 Вторник 18:29
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«Эффективный регион» - проект под таким названием стартует в нашей области

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12.11.2019

Он разработан правительством Нижегородской области и госкорпорацией «Росатом». Их представители накануне приехали в Орел и встретились с губернатором и членами правительства. Цель проекта — увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий.

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