«Эффективный регион» - проект под таким названием стартует в нашей области
12.11.2019
Он разработан правительством Нижегородской области и госкорпорацией «Росатом». Их представители накануне приехали в Орел и встретились с губернатором и членами правительства. Цель проекта — увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий.
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