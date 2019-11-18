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Орел18.11.2019 Понедельник 18:07
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  4. Юбилей, объединивший тысячи верующих!

Юбилей, объединивший тысячи верующих!

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18.11.2019

Высокопреосвященнейший митрополит Антоний отметил своё 80-летие. Специально к этой дате в Орловском академическом театре открылась фотовыставка «Через тернии — к звёздам».

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