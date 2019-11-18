Юбилей, объединивший тысячи верующих!
18.11.2019
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний отметил своё 80-летие. Специально к этой дате в Орловском академическом театре открылась фотовыставка «Через тернии — к звёздам».
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