Вывоз ТКО на контроле у Роспотребнадзора
06.06.2019
Специалисты управления Роспотребнадзора по Орловской области прояснили ситуацию с периодичностью вывоза твердых коммунальных отходов. По данному вопросу в надзорный орган часто поступают жалобы орловчан. Бесконтейнерный сбор ТКО не может быть осуществлён. Об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора. Причина перенакопления мусора в частном секторе происходит из-за плохого информирования людей как со стороны перевозчиков, так и регионального оператора.
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