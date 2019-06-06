Вывоз ТКО на контроле у Роспотребнадзора

Специалисты управления Роспотребнадзора по Орловской области прояснили ситуацию с периодичностью вывоза твердых коммунальных отходов. По данному вопросу в надзорный орган часто поступают жалобы орловчан. Бесконтейнерный сбор ТКО не может быть осуществлён. Об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора. Причина перенакопления мусора в частном секторе происходит из-за плохого информирования людей как со стороны перевозчиков, так и регионального оператора.