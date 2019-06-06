Водителям автобусов необходимо получить спецпропуск
06.06.2019
Это требование касается автобусов большой вместимости, включая заказные. Владельцам необходимо зарезервировать места под стоянку на территории проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Организаторам перевозок в срок до 15 июня нужно обратиться в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области с заявлением. Необходимо указать номер транспортного средства, который привезет людей на праздник в село Льгов Хотынецкого района, наименование организации и ее контакты, вместимость транспортного средства и интервал движения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55110
Другие новости раздела
06.06.2019
Кто перевоспитывает спецконтингент?
06.06.2019
Вывоз ТКО на контроле у Роспотребнадзора
06.06.2019
В Орле прошла акция "Внимание, переезд"
$ USD65.234(+0.11)07.06
€ EUR73.2708(-0.1)07.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?