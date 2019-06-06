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Водителям автобусов необходимо получить спецпропуск

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06.06.2019

Это требование касается автобусов большой вместимости, включая заказные. Владельцам необходимо зарезервировать места под стоянку на территории проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье». Организаторам перевозок в срок до 15 июня нужно обратиться в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области с заявлением. Необходимо указать номер транспортного средства, который привезет людей на праздник в село Льгов Хотынецкого района, наименование организации и ее контакты, вместимость транспортного средства и интервал движения.

Теги:полесьеобрядырядомтроицкие хороводытроицальгов

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