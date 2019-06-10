Во Мценске «воскресили» события Великой Отечественной войны
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Военно-историческая реконструкция стала центральным событием детского праздника «Мценские высоты».
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