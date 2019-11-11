Вместо крыши - решето
11.11.2019
Вместо крыши — решето, так говорят жильцы дома № 134 по улице Октябрьской. Он был построен в 1986 году. Последние несколько лет подъезды и квартиры жильцов заливает с завидным постоянством. Причина — кровля, отслужившая уже несколько циклов своей годности. От управляющей компании лишь отписки.
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