Вместо крыши — решето, так говорят жильцы дома № 134 по улице Октябрьской. Он был построен в 1986 году. Последние несколько лет подъезды и квартиры жильцов заливает с завидным постоянством. Причина — кровля, отслужившая уже несколько циклов своей годности. От управляющей компании лишь отписки.