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Орел05.06.2019 Среда 18:59
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В Управлении миграционной службы звучали слова присяги

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05.06.2019

Произносили их иностранцы, получившие российское гражданство. Иностранцы стали чаще получать гражданство РФ. Согласно статистике МВД, число людей, выбравших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза. Рост произошёл в основном за счёт приезжих из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Украины.

Теги:иностранцыприсягаклятваязык

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