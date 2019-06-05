В Управлении миграционной службы звучали слова присяги
05.06.2019
Произносили их иностранцы, получившие российское гражданство. Иностранцы стали чаще получать гражданство РФ. Согласно статистике МВД, число людей, выбравших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза. Рост произошёл в основном за счёт приезжих из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Украины.
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