В Управлении миграционной службы звучали слова присяги

Произносили их иностранцы, получившие российское гражданство. Иностранцы стали чаще получать гражданство РФ. Согласно статистике МВД, число людей, выбравших российский паспорт, с 2012 по 2017 год выросло почти в три раза. Рост произошёл в основном за счёт приезжих из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Украины.