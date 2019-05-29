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Орел29.05.2019 Среда 18:14
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В орловской школе № 26 был установлен пограничный столб

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29.05.2019

Возвращаясь к уже прошедшему Дню Пограничника. Еще одно связанное с этим праздником событие чуть не осталось без внимания широкой публики. В орловской школе № 26 был установлен пограничный столб.

Теги:ОрёлОрловская Область

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