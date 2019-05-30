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Орел30.05.2019 Четверг 18:36
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В Орле выбрали «Мисс Студенчество - 2019»

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30.05.2019

Артистизм или интеллект? Для участниц регионального конкурса «Мисс студенчество-2019», который прошел накануне вечером в академическом театре имени Тургенева, важны были оба эти качества.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьМисс студенчество

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