В Орле выбрали «Мисс Студенчество - 2019»
30.05.2019
Артистизм или интеллект? Для участниц регионального конкурса «Мисс студенчество-2019», который прошел накануне вечером в академическом театре имени Тургенева, важны были оба эти качества.
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