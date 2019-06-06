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Орел06.06.2019 Четверг 17:54
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В Орле прошла акция "Внимание, переезд"

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06.06.2019

Участники акции напомнили, что большая часть аварий случается из-за пресловутого человеческого фактора или из-за невнимательности. По сравнению с прошлым годом в Орловско-Курском регионе МЖД наблюдается снижение аварий на переездах.

Теги:переездрждмжджелезная дорогаорелорловская область

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