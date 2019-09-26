Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.09.2019 Четверг 18:01
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Орле презентовали уникальную книгу

В Орле презентовали уникальную книгу

Версия для печати

26.09.2019

Известные краеведы обратились к истории орловского комсомола.

Теги:Орловская областькраеведениекомсомольская организация

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57452

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ
26.09.2019

Мэрия Орла будет судиться с действующими и бывшими работниками УКХ

Орловская «Лиза Алерт» ждёт новобранцев
26.09.2019

Орловская «Лиза Алерт» ждёт новобранцев

Орловские «гагаринцы» отмечают юбилей
26.09.2019

Орловские «гагаринцы» отмечают юбилей

МЧС провело учения в "Вятском Посаде"
25.09.2019

МЧС провело учения в "Вятском Посаде"

В Орле чествовали машиностроителей
25.09.2019

В Орле чествовали машиностроителей

$ USD64.2888(+0.1)27.09
€ EUR70.3834(-0.2)27.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online