В Орле появились новые мемориальные плиты
27.09.2019
Они напоминают о наших земляках, погибших на войне в Афганистане и Чечне.
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