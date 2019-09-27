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Орел27.09.2019 Пятница 18:31
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В Орле появились новые мемориальные плиты

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27.09.2019

Они напоминают о наших земляках, погибших на войне в Афганистане и Чечне.

Теги:Орловская областьвойна в Афганистаневойна в Чечне

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