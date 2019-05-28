В Орле отметили Международный день близнецов
28.05.2019
Двое из ларца, одинаковых с лица. Так можно назвать участников этого праздника. В минувшее воскресенье в Орле отметили Международный день близнецов. В детском парке собрались двойняшки, тройняшки, близнецы и их родители. Для ребят подготовили концертную программу и шоу мыльных пузырей.
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