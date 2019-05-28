Двое из ларца, одинаковых с лица. Так можно назвать участников этого праздника. В минувшее воскресенье в Орле отметили Международный день близнецов. В детском парке собрались двойняшки, тройняшки, близнецы и их родители. Для ребят подготовили концертную программу и шоу мыльных пузырей.