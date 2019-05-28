В областной федерации профсоюзов во вторник чествовали трудовые династии
28.05.2019
Благодарности в виде грамот и денежных премий получили работники сферы образования, сельского хозяйства, культуры. «Человек трудом славен» — так назвали это мероприятие.
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