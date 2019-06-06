В этом году в регионе отремонтируют 166 дворов и 33 общественные территории
06.06.2019
Общий объем средств, которые будут направлены в 2019 году на реализацию проекта формирование комфортной городской среды превысит 738 миллионов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2018 году. С 2019 года Орловская область приступила к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
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