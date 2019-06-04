«Тёплый дом»
04.06.2019
Возвращаясь к уже прошедшему Международному Дню защиты детей. Праздники, приуроченные к этой дате, прошли во многих орловских образовательных учреждениях или, например, в органах соцопеки. И несколько таких праздников стали возможны благодаря общественникам. Следующий наш рассказ — про мценский «Тёплый дом» и региональное отделение «Всероссийского женского союза «Надежда России».
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