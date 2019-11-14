Стать волонтёром за три месяца

Искать пропавших людей — дело непростое, нужно не только набрать волонтеров, но еще и обучить. Первая практико-ориентированная лекция в рамках программы обучения добровольцев прошла в центре молодежи «Полет». На занятии изучались основы навигации и картографии при поисках.