Стать волонтёром за три месяца
14.11.2019
Искать пропавших людей — дело непростое, нужно не только набрать волонтеров, но еще и обучить. Первая практико-ориентированная лекция в рамках программы обучения добровольцев прошла в центре молодежи «Полет». На занятии изучались основы навигации и картографии при поисках.
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