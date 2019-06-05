Стартовала продажа билетов на автобусы до села Льгов, где пройдут Троицкие хороводы
05.06.2019
Их можно приобрести в кассах автовокзала «Орёл», а также на официальном сайте автовокзал57.рф. Также на конечной остановке будет организована продажа билетов и посадка пассажиров в автобус. Первый рейс из Орла до села Льгов Хотынецкого района отправляется в 6:20, затем в 7:45, 8:40, 10:00, 13:50, 15:35 и 19:00. Автобусы будут делать остановку в Знаменском. Из Льгова последний отправится в 21.30.
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