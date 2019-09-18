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Орел18.09.2019 Среда 17:21
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Среди орловской молодёжи растёт число потребителей синтетических наркотиков

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18.09.2019

Однако наиболее значительной наркоугрозой остаются производные опия.

Теги:Орловская областьВИЧСПИДнаркотикиборьба с наркоманией

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