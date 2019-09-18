Среди орловской молодёжи растёт число потребителей синтетических наркотиков
18.09.2019
Однако наиболее значительной наркоугрозой остаются производные опия.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57290
Другие новости раздела
18.09.2019
Орловчане теряют «Бунинку»
18.09.2019
Орловчанин вернулся с войны через 78 лет
18.09.2019
В Орле ищут деньги на свет
$ USD64.429(+0.31)19.09
€ EUR71.2391(+0.64)19.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.