Соревнования пожарных
29.05.2019
Статистика МЧС за 2018 год показывает, что при ликвидации катастроф, ЧС и аварий сотрудники ведомства спасли более 200 тыс. человек. За этими цифрами кроется нечто большее, чем факт спасения. Это и каждодневная встреча с опасностью, тренировки и занятия. Это работа. Степень подготовленности орловских пожарных проверили сразу в нескольких испытаниях.
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