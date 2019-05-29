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Орел29.05.2019 Среда 18:14
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Соревнования пожарных

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29.05.2019

Статистика МЧС за 2018 год показывает, что при ликвидации катастроф, ЧС и аварий сотрудники ведомства спасли более 200 тыс. человек. За этими цифрами кроется нечто большее, чем факт спасения. Это и каждодневная встреча с опасностью, тренировки и занятия. Это работа. Степень подготовленности орловских пожарных проверили сразу в нескольких испытаниях.

Теги:ОрёлОрловская область

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