Сессия орловского горсовета
27.09.2018
Мэрия просила денег у городских депутатов, в том числе на ремонт своего здания, а народные избранники упрекнули чиновников в излишних расходах. На сентябрьской сессии Орловского городского Совета народных депутатов был корреспондент «Первого областного».
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