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Орел30.09.2018 Воскресенье 21:57
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Сессия орловского горсовета

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27.09.2018

Мэрия просила денег у городских депутатов, в том числе на ремонт своего здания, а народные избранники упрекнули чиновников в излишних расходах. На сентябрьской сессии Орловского городского Совета народных депутатов был корреспондент «Первого областного».

Теги:горсоветОрелдепутаты

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