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Орел13.09.2019 Пятница 18:40
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают "художники по причёскам"

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13.09.2019

Профессия парикмахера остаётся востребованной.

Теги:Орловская областьпарикмахерское искусство

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