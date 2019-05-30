Сады в Сабурово
30.05.2019
Самое крупное хозяйство по разведению черной смородины на постсоветском пространстве, и крупнейшее в регионе по возделыванию садов интенсивного типа. Расположилось оно в Сабурово Орловского района.
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