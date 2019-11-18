«Рок в защиту животных»
18.11.2019
Пришел, послушал, поддержал. Под таким девизом по всей стране проходит благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». Придумал его музыкант Дмитрий Малов. Он и не предполагал, что из местечкового концерта в родном Владимире фестиваль превратится в международный проект. В 2018-ом инициативу поддержали в 70 городах. В этом году организаторы ставят планку в 100 концертов! Орел не стал исключением.
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