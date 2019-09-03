Путь из Орловщины в Татарстан затянулся на 76 лет
03.09.2019
Волонтёры нашли останки медсестры из Татарстана, погибшей на Орловщине в 1943-м, и помогли перезахоронить их на «малой родине» девушки.
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