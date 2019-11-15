Профилактический рейд

Вещи сушатся прямо над газовой плитой, в некоторых домах — явные следы курения в помещении. Такую картину из раза в раз застают сотрудники МЧС и полицейские в ходе профилактических рейдов. Накануне с проверкой наведались уже по нескольким знакомым адресам. Ситуация не меняется.