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Орел10.06.2019 Понедельник 17:20
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Проект Орловского отделения Ассамблеи народов России отметили в Москве

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10.06.2019

Его основная цель — информирование иностранных студентов о традициях нашей страны.

Теги:ОрёлОрловская область

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