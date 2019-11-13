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Орел13.11.2019 Среда 18:59
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  4. Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

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13.11.2019

«Друзья! Рад сообщить, что нам, наконец, удалось решить проблему жителей аварийного дома № 2 на улице Калинина в Орле». Такой пост накануне разместил на своих страницах в соцсетях Губернатор Андрей Клычков. Напомним, весной жильцов дома расселили из-за опасности обрушения здания. Полгода они ютились по гостинницам, съемным квартирам и родственникам. И вот при содействии Правительства России в деле была поставлена точка.

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