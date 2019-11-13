Проблему жителей аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле удалось решить

«Друзья! Рад сообщить, что нам, наконец, удалось решить проблему жителей аварийного дома № 2 на улице Калинина в Орле». Такой пост накануне разместил на своих страницах в соцсетях Губернатор Андрей Клычков. Напомним, весной жильцов дома расселили из-за опасности обрушения здания. Полгода они ютились по гостинницам, съемным квартирам и родственникам. И вот при содействии Правительства России в деле была поставлена точка.