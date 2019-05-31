Праздник двора
31.05.2019
Накануне Дня защиты детей праздник юным горожанам устроили во дворе 4 дома по 5-ой Орловской стрелковой дивизии. Детей поздравляли юные артисты городского центра культуры.
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