Помочь ребёнку может каждый
13.11.2019
Страшный диагноз перевернул жизнь маленькой Анфисы Московской и ее семьи. За свою маленькую пятилетнюю жизнь девочка перенесла тяжелую операцию, прошла несколько реабилитаций в России и за рубежом. Сейчас малышке снова требуется курс реабилитации в Чехии.
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