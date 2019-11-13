Помочь ребёнку может каждый

Страшный диагноз перевернул жизнь маленькой Анфисы Московской и ее семьи. За свою маленькую пятилетнюю жизнь девочка перенесла тяжелую операцию, прошла несколько реабилитаций в России и за рубежом. Сейчас малышке снова требуется курс реабилитации в Чехии.