Площадь Содружества
08.11.2019
Подарка дождались жители Северного района. Накануне завершился ремонт площади Содружества. Вернее первый этап благоустройства. На этой площади появились новые лавочки и урны, тротуарная плитка, современное освещение. В центре расположилась главная достопримечательность — сухой фонтан. 11 с половиной тысяч орловчан зимой 2019-го выбрали это место для преображения с помощью рейтингового голосования.
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