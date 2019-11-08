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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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Площадь Содружества

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08.11.2019

Подарка дождались жители Северного района. Накануне завершился ремонт площади Содружества. Вернее первый этап благоустройства. На этой площади появились новые лавочки и урны, тротуарная плитка, современное освещение. В центре расположилась главная достопримечательность — сухой фонтан. 11 с половиной тысяч орловчан зимой 2019-го выбрали это место для преображения с помощью рейтингового голосования.

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