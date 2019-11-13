Патриотический урок
13.11.2019
Орловские школьники уже готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из тематических мероприятий, которое предложили им общественники из организации «Союз Советских офицеров», стал урок по изготовлению копии Знамени Победы.
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