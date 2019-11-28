Отрезанный от цивилизации
28.11.2019
Автомобилисты ждут с нетерпением открытия объездной дороги, которая соединит Нарышкино и Знаменку. Официально запустить ее должны до конца этого года. Но ровное полотно отозвалось болью для одного из жителей поселка, отрезав его от цивилизации
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