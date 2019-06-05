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Открытие первой смены в лагере «Лесная Поляна»

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05.06.2019

12 загородных лагерей с 1 июня приняли детей на летний отдых. 206 миллионов рублей составит в этом году оздоровительная кампания. Накануне состоялось открытие первой смены в лагере «Лесная Поляна».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьЛесная поляна

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