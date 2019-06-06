Орловские предприниматели приняли участие в семинаре

На базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС прошел семинар с участием предпринимателей, юристов и адвокатов. Главный спикер мероприятия — руководитель экспертно-правовой службы Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. На встрече говорили о персональной ответственности руководителей в хозяйственной деятельности организаций.