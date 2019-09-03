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Орел03.09.2019 Вторник 19:02
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Орловчане застряли между деревней и городом

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03.09.2019

Жители Ефремовской улицы Болхова жалуются на отсутствие нормальной дороги.

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