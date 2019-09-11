Орловчане могут задать вопрос главе Управления ГИБДД в прямом телеэфире
11.09.2019
«Актуальное интервью» с Александром Коршуновым выйдет на телеканале «Первый областной» 12 сентября в 20 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57163
Другие новости раздела
11.09.2019
В центре Орла появилась «чёрная дыра»
11.09.2019
Орловские мосты стоят «на честном слове»
11.09.2019
Орловчане возмущены «Ботаникой»
$ USD65.4321(-0.01)12.09
€ EUR72.224(-0.08)12.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?