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Орел11.09.2019 Среда 19:15
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  4. Орловчане могут задать вопрос главе Управления ГИБДД в прямом телеэфире

Орловчане могут задать вопрос главе Управления ГИБДД в прямом телеэфире

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11.09.2019

«Актуальное интервью» с Александром Коршуновым выйдет на телеканале «Первый областной» 12 сентября в 20 часов.

Теги:Орловская областьУправление ГИБДД

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