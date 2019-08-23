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Орел23.08.2019 Пятница 19:32
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Орловчанам предлагается выбрать из 42 вариантов

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23.08.2019

«Выборы» проводятся на сайте мэрии Орла.

Теги:ОрёлОрловская областьмэрияблагоустройство

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